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Семьи в Великобритании потратят $229 млн на рождественское освещение

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Сайт Сергея Собянина/sobyanin.ru

Британские домохозяйства потратят около £189 млн (около $229 млн) на освещение рождественских елей в 2022 году, сообщили на сайте телеканала Sky News.

В 2021 году семьи в Соединенном Королевстве потратили около £73 млн на освещение рождественских елей, из расчета £3 на домохозяйство. В 2022 году одно домохозяйство отдаст за украшение в среднем около £7.

Те, кто не перешел на светодиодные гирлянды (потребляют на 80% меньше энергии), дополнительно потратят £27. Телеканал отмечает, что вопреки запрету на использование гирлянд с галогеновыми лампочками в Великобритании, многие британцы отдают предпочтение старым наборам.

На прошлой неделе аналитическая компания Mintec подсчитала, что рождественский ужин в Соединенном Королевстве обойдется в 2022 году на 22,5% дороже относительно прошлого года.

Во второй половине ноября пресс-служба Бюро национальной статистики Великобритании сообщила, что годовая инфляция в стране по итогам октября 2022 года ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее.

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