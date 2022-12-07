Frank RG: объем кредитования в России вырос на 5,4% в ноябре и превысил ₽1 трлн

Все сегменты потребительского кредитования продемонстрировали рост по итогам ноября после октябрьского спада. Общие объемы кредитования за последний месяц осени выросли на 5,4% в ноябре и составили 1,096 трлн рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Frank RG.

«Общий объем кредитования (по итогам ноября. — «Газета.Ru») составил 1,096 трлн рублей, что на 5,4% больше, чем месяцем ранее. При этом объем выданных за отчетный месяц кредитов наличными составил 506 млрд руб. Рост на 3% по отношению к октябрю текущего года», — говорится в материале.

Объем кредитования показал рост во всех сегментах потребительского кредитования, включая автокредиты, ипотечные займы и POS-кредиты (разновидность экспресс-займа, который можно получить без визита в банк, прямо в торговой точке), уточняется в статье.

«Объем выданных ипотечных займов — 481 млрд руб. (+6,5%), автокредитов — 67 млрд руб. (+10,2%). Самые значительные темпы роста показали POS-кредиты — объем выдачи составил 42,8 млрд руб., что на 15,3% выше октябрьского значения», — заключается в заметке.

При этом показатели во всех сегментах кредитования на российском рынке все еще отстают от прошлогодних на 7-27%. Это связано со снижением потребительской активности в текущем году на фоне международных санкций и прекращения действия некоторых государственных программ, включая «Льготную новостройку», пояснила главный аналитик «Росбанк Дом» Ирина Бабина.

4 декабря аналитики «Скоринг бюро» представили статистические данные, согласно которым объем просроченных потребительских кредитов россиян по итогам октября достиг рекордных 631,1 млрд рублей. При этом во втором месяце осени количество открытых потребительских ссуд выросло на 1,4%, впервые достигнув показателя в 34,3 млн единиц.