Экономист объяснил укрепление доллара

Экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака заявил в беседе с «Лентой.ру», что краткосрочные колебания валюты могут происходить по самым разным причинам.

Накануне курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 14 октября.

«Скорее всего, здесь сейчас играет роль то, что вступили в силу санкции против России, нефтяное эмбарго, но говорить о том, что это будет надолго или что тенденция поменяется, очень сложно», — отметил Кульбака.

Он полагает, что для российской экономики желательно, чтобы рубль был послабее с точки зрения экспорта российских товаров. Однако для потребителя обратная ситуация – лучше, чтобы рубль был крепче для возможности выгоднее приобрести иностранные товары.

«Но нет никакого четкого понимая, как дальше будет развиваться ситуация», — добавил экономист.

Ранее эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал доллар по 65 рублей к Новому году.