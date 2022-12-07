Покупатель заводов Fazer в России заявил о «воровстве или идиотизме» в компании

Бизнес финского производителя продуктов питания — компании Fazer — работал неэффективно на российском рынке из-за того, что головной офис фирмы фактически не контролировал местных сотрудников. В итоге Fazer закупал сырье и материалы для производства по завышенной цене, что может быть вызвано «воровством или идиотизмом», приводит слова владельца российских активов компании Алексея Тулупова РБК.

Он также является главой булочно-кондитерского холдинга «Коломенский». Весной 2022 года его структура приобрела российский бизнес финской компании Fazer. В новые активы Тулупова вошли три производственные площадки в Петербурге и одна в Москве, на которых в общей сложности работали 2,3 тыс. человек.

«Fazer закупала сырье и материалы для своего производства в России в среднем на 10% дороже, чем «Коломенский». Так происходило потому, что финны не контролировали сотрудников. У меня есть мое мнение, что это было воровство или идиотизм, но оно не доказано судом», — заявил Тулупов.

При этом на площадке Fazer, на которой производилось в 1,5 раза меньше продукции, чем на площадке «Коломенского», работало в 1,5 раза больше сотрудников. По этой причине Тулупов счел неудивительным тот факт, что финская компания получала минимальную прибыль на российском рынке.

«Ничего удивительного, что прибыль там была минимальная. Мы будем отказываться от продуктов, на которых производство не зарабатывало, а теряло деньги», — заключил Тулупов.

20 июля Торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов заявил, что бизнес в России за последние месяцы сократили 140 финских компаний. Ряд фирм продали местные активы (Valio, Paulig, YIT, SOK, Fazer, Raiso, Ponsse, Hesburger, Atria) или передали их в управление местному менеджменту (Stora Enso, Kone, MIF). Другие выставили свой российский бизнес на продажу (Kiilto, Nokian Tyres, Fortum).