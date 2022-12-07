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В Венгрии отменили заморозку цен на бензин и дизельное топливо

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил на брифинге, что правительство страны решило отменить заморозку цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает РИА Новости.

«В понедельник вступил в силу запрет на российскую нефть и связанные с ним санкции Евросоюза. <…> Вступление санкций в силу вызывает проблемы в снабжении Венгрии топливом. MOL вчера в письме сообщил министру энергетики, что без импорта топлива нельзя решить вопрос снабжения страны», — сказал Гуйяш.

Он отметил, что из-за санкций Венгрия больше не может держать фиксированную стоимость бензина. Как следствие, власти приняли решение прекратить заморозку цен на топливо.

Глава нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади в ходе брифинга сообщил, что с 6 декабря все жители страны смогут заправляться только по рыночным ценам, которые составляют 641 форинт ($1,6) за 1 л для бензина и 699 форинтов ($1,77) для дизельного топлива.

В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизель, и установило их на уровне 480 форинтов ($1,3). Позже мера несколько раз продлевалась.

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