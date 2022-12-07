Аналитик Васильев посоветовал облигации Газпрома, ПИК, Совкомфлота, ГТЛК и Металлоинвеста

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, что падение покупательной способности наличного доллара может привести к «сгоранию» сбережений в американской валюте и посоветовал, как этого избежать. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что основными рисками хранения средств в валютах недружественных стран являются рекордная инфляция в Соединенных Штатах и странах Европы, а также токсичность на фоне санкционной политики государств Запада и возможности заморозки финансов российских инвесторов. Васильев утверждает, что в случае рецессии в 2023 году возможен уход финансового сектора в защитный доллар и ослабление рубля.

В условиях возможного роста доллара до 70 рублей нужно хранить сбережения в валюте, но следует обратить внимание на локальные облигации, утверждает аналитик.

По его мнению, облигации крупных российских компаний, например, Газпрома, ПИКа, Совкомфлота, ГТЛК и Металлоинвеста дают возможность зафиксировать сейчас доходность пять-восемь процентов годовых в долларах и евро. Васильев утверждает, что это доходное решение без санкционных рисков.

Ранее стало известно, что доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской бирже (Мосбирже) в ноябре 2022 года составила 80,2%.