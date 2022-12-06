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Всемирный банк спрогнозировал серьезный долговой кризис 60% беднейших стран

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Adrienne Surprenant/AP

Около 60% беднейших стран стоят перед угрозой серьезного долгового кризиса. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Всемирного банка на своем сайте.

В организации указали, что совокупный объем долговых обязательств развивающихся стран за 10 лет — с 2011 по 2021 год — удвоился, составив более $9 трлн. Для сравнения за это же время внешний долг стран Международной ассоциации развития (172 государства-члена ООН и Республика Косово) увеличился в три раза, превысив $1 трлн.

«Растущие процентные ставки и замедление всемирного экономического роста несут риск того, что большое число стран окажется в долговом кризисе, около 60% беднейших стран уже находятся перед риском долгового кризиса или уже испытывают его», — сказано в отчете Всемирного банка.

В документе добавили, что беднейшие сраны, имеющие право заимствовать по программе Международной ассоциации развития, тратят десятую часть своих экспортных доходов на обслуживание внешнего госдолга. Это самая высокая доля с 2000 года.

Во второй половине ноября сооснователь Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, согласно которому из-за украинского кризиса западные страны сократят финансовую помощь африканским странам.

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