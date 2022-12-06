Bloomberg: в России обсуждается возможность введения фиксированной цены на свою нефть

Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолка цен на российское сырье. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», — написало агентство.

Также издание отметило, что оба варианта в случае и принятия Москва собирается пересматривать на регулярной основе. Однако, как подчеркнул Bloomberg, понимания относительно точного уровня цен пока нет.

Кроме того, собеседники агентства сообщили о подготовке президентского указа, согласно которому российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, запретят продавать ее в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.

Ранее 6 декабря исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хен выразил мнение, согласно которому введение предельной цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет резкий рост нефтяных котировок.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.