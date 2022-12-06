Экономист рассказал, в акции каких компаний лучше вкладывать деньги

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев рассказал в беседе с ФАН, в акции каких российских компаний нужно вкладывать деньги в нынешнее время. По его словам, для инвестиции лучше выбирать ценные бумаги корпораций-лидеров отраслей, имеющих господдержку. В качестве примера он привел Сбер, Норникель, Аэрофлот и т.д.

«Какие бумаги выбрать сейчас? Еще старина Джон Кейнс говорил, что если фондовый рынок дешев — надо выбирать национальных чемпионов или лидеров своих секторов. Это правило по-прежнему актуально. Эти бумаги начнут дорожать первыми, плюс данные компании всегда могут рассчитывать на различную правительственную поддержку», — отметил Разуваев.

Ключевыми секторами экономики он назвал финансы, телекоммуникации, информационные технологии, металлургию, нефтегазовую отрасль, а также транспорт.

Ранее Разуваев рассказал, как можно заработать на продаже елочных игрушек. По его словам, большой ценностью обладают экземпляры, которые были расписаны вручную. Он отметил, что порой коллекционеры готовы заплатить 300-400 тыс. руб. за экземпляр.