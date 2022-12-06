Глава «Федресурса» Юхнин спрогнозировал двукратный рост числа внесудебных банкротств россиян после облегчения процедуры

Число процедур внесудебных банкротств россиян может вырасти в два—три раза после облегчения соответствующей процедуры. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель единого федерального реестра банкротств «Федресурс» Алексей Юхнин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан. В частности, минимальная планка для подачи заявления о банкротстве через МФЦ без суда снижена вдвое – с 50 до 25 тыс. руб. Максимальная – увеличена вдвое с 500 тыс. до 1 млн руб. Срок, после которого гражданин может вновь прибегнуть к внесудебному банкротству, сократится в два раза и составит пять лет (сейчас — десять). Кроме того, Путин поручил распространить процедуру внесудебного банкротства на граждан, единственным доходом которых являются пенсии и пособия.

«Само по себе расширение диапазона допустимого долга может привести к значимому росту количества внесудебных банкротств. В январе-ноябре 2022 года число возбужденных процедур внесудебного банкротства выросло на 52,5% к такому же периоду 2021 года. Полагаю ,что спустя примерно год после принятия законопроекта число процедур, по моим оценкам, может вырасти в два-три раза», — сказал Юхнин.

Этот прогноз поддержал партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алексей Выручаев.

«Следует ожидать значительное увеличение заявлений граждан о внесудебной процедуре банкротства, как минимум в два раза», — отметил он.

По словам Юхнина, ключевые изменения, которые могут привести к кратному росту числа внесудебных банкротств, — это расширение оснований для использования процедуры.

«В частности, законопроект Минэкономразвития предлагает доступ пенсионеров к внесудебному банкротству уже через год после начала исполнительного производства», — отметил Юхнин.

Процедура внесудебного банкротства была введена в России в 2020 году. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего. В соответствии с ней, физлица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно подать заявление о признании их банкротами без суда через МФЦ. Минимальный долг для подачи заявления – 50 тыс. руб., максимальный – 500 тыс. руб.