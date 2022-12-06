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«Газпром» и «Русгаздобыча» запустили газовое месторождение в Арктике

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Пресс-служба Северного флота

Российская государственная энергетическая компания «Газпрома» и предприятие «Русгаздобыча» запустил в работу Семаковское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе с запасами более 320 млрд куб. м газа. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на содержание совместного пресс-релиза двух организаций.

«В Арктике запущено в работу новое крупное месторождение — Семаковское. Газ начал поступать в Единую систему газоснабжения России», — сказано в сообщении.

В рамках первой фазы проекта собираются добывать 7,5 млрд куб. м газа ежегодно. На следующем этапе объем добычи увеличат до 14,2 млрд куб. м в год.

Во второй половине октября сообщалось, что энергетический холдинг «Газпром» начал финальные испытания на Ковыктинском месторождении газа в Иркутской области — самом крупном на востоке России. Специалисты на тот момент приступили к пусконаладочным работам.

В середине июля руководитель Национального агентства газа и нефти министерства экономики Грузии Георгий Татишвили заявил, что на территории республики обнаружили залежи газа объемом в 16 млрд кубометров.

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