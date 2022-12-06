Handelsblatt: ЕС и Британия нарастили импорт СПГ из России на 21% с начала года

Страны Евросоюза существенно увеличили импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2022 года. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на данные компании Icis, занимающейся исследованием рынка.

В статье отмечается, что в то время, как ЕС усиливает нефтяное эмбарго против РФ, импорт СПГ достигает нового максимума. По данным издания, страны Евросоюза, включая Британию, закупили у России почти на 21% больше СПГ, чем в 2021 году, и этот объем продолжает расти.

По словам эксперта Icis Андреаса Шредера, 13% европейского импорта СПГ сейчас приходится на Россию. Он отмечает, что часть этого топлива поступает в том числе и в Германию через расположенные во Франции, Бельгии и Нидерландах терминалы. При этом отмечается, что объем, который Россия отправляет в Европу через них, сравнительно невелик.

Ранее министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине Франции Габриэль Атталь заявлял, что власти страны работают над диверсификацией поставок энергоресурсов и планируют достичь энергетической независимости от России.

Газета Financial Times, ссылаясь на отчет Icis, также писала, что европейские страны в ноябре на четверть сократили спрос на газ в сравнении со средним показателем за пять лет.