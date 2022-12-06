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Российский Минфин предложил индексировать акцизы на стики и никотиносодержащие жидкости

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Frank Franklin II/AP

Правительство начало рассмотрение предложения Минфина об индексации на 25-30% ставок акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, написало агентство ТАСС.

«Мы предложили проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты. Соответственно, мы предложили их проиндексировать в среднем на 25-30%», — сказал он.

Во второй половине ноября в Минпромторге сообщили, что обязательная маркировка вейпов в России может начаться 15 декабря. Тогда в ведомстве сказали, что проект постановления находится на рассмотрении в правительстве.

В середине ноября Минфин предложил увеличить в 2023 году акциз на нагреваемый табак на 33% вместо запланированных четырех. Кроме того, ставка акциза на никотиносодержащие жидкости, используемые в вейпах и электронных сигаретах, может вырасти до 33 руб. за миллилитр.

В июле замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский заявил, что министерство выступает против запрета вейпов и электронных сигарет в России.

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