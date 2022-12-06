Предприниматели смогут получить экспресс-кредиты без залога на срок до 7 лет

Благодаря новому кредитному продукту МСП Банка «Семилетка для бизнеса» малый и средний бизнес получил возможность получать долгосрочные экспресс-кредиты без залога и необходимости личного присутствия при оформлении. Займ можно взять на срок до 7 лет, а время рассмотрения заявки не превышает 72 часов.

Новый продукт МСП Банка рассчитан на устойчивые компании и доступен для использования в том числе для развития предпринимательской деятельности. Семилетний период кредитования позволит компании обеспечить стабильное развитие.

««Семилетка для бизнеса» – это уже третий экспресс-продукт в линейке МСП Банка, который не требует от заемщиков предоставления залога. В следующем году мы планируем корректировку скоринговой модели с учетом мнения предпринимателей. Задача – отстроить ее таким образом, чтобы как можно больше представителей бизнеса могли получать необходимые им средства», — отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее максимальный срок беззалогового экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не превышал пяти лет. Однако у предпринимателей сформировался запрос на более длительный период, что позволяет также снизить и сумму ежемесячного платежа. По условиям нового кредитного продукта, начисление процентов будет производиться только на остаток задолженности.

Кроме того, заемщикам не надо отчитываться и подтверждать их расходование перед МСП Банком.

«Наши специалисты разработали новый продукт «Семилетка для бизнеса» в кооперации с бизнесом. Исходя из запросов предпринимателей, допускается направление заемных денег на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности. При этом благодаря сроку кредита нам удалось снизить аннуитетный платеж практически в два раза относительно трехлетних кредитов. Это удобно для бизнеса и положительно скажется на финансовой стороне деятельности компаний. Отмечу также, что этот продукт не имеет аналогов на рынке», — подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.