Новак: Россия из-за неопределенной ситуации может снизить нефтедобычу, но не намного

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ из-за неопределенной ситуации может снизить добычу нефти, но не намного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения добычи нефти, поскольку эта ситуация неопределенная. Большая волатильность на сегодняшний день», — сказал Новак.

По его мнению, это не будут «какие-то большие объемы, тем не менее мы не исключаем».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый со статистикой, писала, что Россия перед введением европейского эмбарго на поставки нефти морским путем нарастила добычу нефти на 2% — почти до 1,49 млн тонн в сутки.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начинает работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».