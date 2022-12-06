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ВТБ заявил об идущей из-за рубежа крупнейшей кибератаке на банк

ВТБ сообщил о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа на инфраструктуру банка

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Техническая инфраструктура российского банка ВТБ в настоящее время находится под крупнейшей кибератакой за все время работы кредитной организации. При этом злоумышленники действуют из-за рубежа, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы ВТБ.

«В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка», — заявили в ВТБ.

Главной целью злоумышленников является затруднение клиентского доступа к сервисам банка. В то же время клиентам кредитной организации не стоит опасаться утечки данных, так как они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры. Сейчас система банка работает в штатном режиме, заключили в ВТБ.

10 ноября президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что банк направляет существенную часть усилий на создание альтернативы мировых цифровых решений. По его словам, в части разработки отечественного программного обеспечения нерешаемых проблем нет — это вопрос времени и ресурсов.

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