Финансист рассказал, когда банк блокирует карту «просто так»

Банк в некоторых случаях может заблокировать карту клиента, при этом он считает, что это случилось «просто так». Генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин рассказал в беседе с агентством «Прайм», когда это возможно и что необходимо предпринять в таком случае.

Он указал, что банковские организации осуществляют ряд функций в рамках действующих законов. По словам финансиста, в случае, «если платеж не соответствует утвержденным критериям», кредитору придется «заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту».

Также он рассказал, что кредитные организации блокируют «пластик», к примеру, при выполнении подозрительных операций, возможных исполнениях мошеннических схем или осуществлении другой преступной деятельности.

Как отметил эксперт, для разблокировки карты следует обратиться в банк. При этом нужно быть готовым предоставить подтверждающие документы, добавил он.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, когда банковскую карту надо срочно заблокировать.