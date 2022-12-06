В российских магазинах могут начать продавать овощи нестандартных размеров

Союз участников рынка картофеля и овощей («Картофельный союз») обсуждает возможность поставлять российским торговым сетям свеклу и картофель нестандартных размеров, а также морковь с повышенным процентом ломкости. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на представителя союза.

Как рассказала изданию руководитель аппарата союза Татьяна Губина, к «нестандартному» относится картофель небольшого размера (менее 45 мм) и крупная свекла (более 8–10 см). По ее словам, торговые сети берут такие овощи ограничено, делая также с ломаной морковью. При этом нестандартные по размеру овощи, в зависимости от региона, могут составлять от 20 до 50% процентов урожая, продолжила эксперт.

Она также отметила, что такая продукция пользуется спросом у части покупателей. К примеру, ломаную морковь можно продавать в упаковке для производства соков. Кроме того, овощи нестандартного размера можно использовать в качестве корма для животных, указал один из поставщиков.