В Белом доме заявили, что не удивлены реакцией России на установление потолка цен на нефть

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, что администрация США не удивлена реакцией РФ на установление потолка цен на российскую нефть. Ее цитирует РИА Новости.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок», — сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос о том, как в Белом доме оценивают реакцию Москвы на такой шаг.

Как сообщалось, решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начало работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке ответного решения по введению потолка цен на российскую нефть.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия перестанет поставлять свою нефть тем государствам, которые поддержали данное решение.