Telegraph: суточный экспорт газа из Британии в ЕС в декабре достиг максимума с 2016 года

Суточный экспорт природного газа из Великобритании в континентальную Европу достиг наивысшего декабрьского показателя с 2016 года на фоне снижения зависимости ЕС от углеводородов из России. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на аналитическую компанию Elexon.

Cогласно информации компании, 4 и 5 декабря были зафиксированы самые высокие за шесть лет декабрьские показатели объема прокачки природного газа из Великобритании в Бельгию по газопроводу Interconnector в Северном море.

Оператор газового терминала в бельгийском городе Зебрюгге Fluxys сообщил, что данные показатели достигли около 55 млн кубометров газа за сутки.

Как пишет издание, ЕС может использовать добычу газа на британском шельфе Северного моря как способ снизить зависимость от энергоресурсов из РФ.

Ранее министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине Франции Габриэль Атталь заявил, что власти государства работают над диверсификацией поставок энергоресурсов и планируют достичь энергетической независимости от России.