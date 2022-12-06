Reuters: поставки газа из ФРГ в Польшу по газопроводу Ямал возобновились

Агентство Reuters со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора GASCADE сообщает, что поставки газа по газопроводу Ямал — Европа в восточном направлении — из Германии в Польшу – возобновились. Это произошло вечером 5 декабря. До этого сообщалось о падении до нуля.

Приток газа был зафиксирован между 19:00 и 20:00 по местному времени (21:00 и 22:00 мск). Об этом говорят измерения на станции «Мальнов» на границе двух государств.

Перед этим GASCADE сообщал о падении до нуля уровня поставок газа в восточном направлении.

Газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран: РФ, Белоруссии, Польши и Германии. Его заявленная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.

Ранее власти Польши подтвердили перевод доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, под принудительное управление с изъятием акций российской компании.