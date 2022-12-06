Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Reuters: поставки газа из ФРГ в Польшу по газопроводу Ямал возобновились

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Агентство Reuters со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора GASCADE сообщает, что поставки газа по газопроводу Ямал — Европа в восточном направлении — из Германии в Польшу – возобновились. Это произошло вечером 5 декабря. До этого сообщалось о падении до нуля.

Приток газа был зафиксирован между 19:00 и 20:00 по местному времени (21:00 и 22:00 мск). Об этом говорят измерения на станции «Мальнов» на границе двух государств.

Перед этим GASCADE сообщал о падении до нуля уровня поставок газа в восточном направлении.

Газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран: РФ, Белоруссии, Польши и Германии. Его заявленная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.

Ранее власти Польши подтвердили перевод доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, под принудительное управление с изъятием акций российской компании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть