В Минэнерго Румынии сообщили, что НПЗ страны начали использовать только нероссийскую нефть

Румынские нефтеперерабатывающие заводы с прошлой недели перерабатывают исключительно нероссийскую нефть. Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики Вирджил Попеску, написало агентство AGERPRES.

Попеску подчеркнул, что введение потолка цен на поставки сырья из России, которое вступило в силу 5 декабря, не нанесет ущерба Румынии.

«Мы не ждали 5 декабря, а провели многочисленные переговоры с компаниями, и все нефтеперерабатывающие заводы Румынии еще с прошлой недели перерабатывают только нероссийскую нефть, стало быть, Румыния независима от российской нефти», — сказал министр.

Также глава румынского Минэнерго сообщил, что 13 декабря пройдет встреча министров энергетики Евросоюза (ЕС), где обсудят введение потолка цен на импортный газ во всей Европе, независимо от его происхождения.

Он добавил, что Бухарест не согласен с предложением Еврокомиссии (ЕК) ввести предел на уровне €275. Попеску назвал этот предел «приглашением к росту цен».

Во второй половине октября Попеску заявил, что газовые хранилища Румынии наполнены более чем на 95%, поэтому дефицита энергии зимой не ожидается.