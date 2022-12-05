Путин разрешил «Яндекс.Маркет Лаб» приобрести 250 млн обыкновенных акций «Яндекс Банка»

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Яндекс.Маркет Лаб» приобрести допэмиссию обыкновенных акций «Яндекс Банка» в размере 250 млн. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.Маркет Лаб» сделки по приобретению 250 млн. штук обыкновенных акций акционерного общества «Яндекс банк», подлежащих дополнительному выпуску и размещению путем закрытой подписки», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что разрешение дается в соответствии с указом президента от 5 августа этого года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиям некоторых иностранных государств и международных организаций».

5 декабря бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании.