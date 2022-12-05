Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Путин разрешил «Яндекс.Маркет Лаб» приобрести 250 млн обыкновенных акций «Яндекс Банка»

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Яндекс.Маркет Лаб» приобрести допэмиссию обыкновенных акций «Яндекс Банка» в размере 250 млн. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.Маркет Лаб» сделки по приобретению 250 млн. штук обыкновенных акций акционерного общества «Яндекс банк», подлежащих дополнительному выпуску и размещению путем закрытой подписки», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что разрешение дается в соответствии с указом президента от 5 августа этого года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиям некоторых иностранных государств и международных организаций».

5 декабря бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть