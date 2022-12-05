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В МЭР сообщили, что компания из России может стать подрядчиком строительства ГЭС в Мьянме

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Reuters

Российская компания может стать подрядчиком строительства гидроэлектростанции (ГЭС) в Мьянме. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на содержание материалов Минэкономразвития (МЭР) России к Российско-мьянманскому деловому форуму.

«Электроэнергетика. Планируется участие российской компании в качестве подрядчика в проекте по строительству ГЭС на реке Паунлаун в Мьянме», — сказано в материалах.

Название компании, участие которой в статусе подрядчика запланировано при строительстве мьянманской ГЭС, министерством не приведено.

Во второй половине июня глава отдела экономики министерства экономической кооперации Мьянмы Аунг Ко Мо сообщил, что Нейпьидо и российская энергетическая компания «Интер РАО» обсудили вопрос строительства новых и модернизацию уже введенных в эксплуатацию электростанций в азиатской стране.

В начале сентября премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна начала покупать нефтепродукты у России. Он также сообщил о готовности государства оплачивать поставки нефтепродуктов из России рублями.

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