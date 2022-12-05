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Американский инвестор Тим Дрейпер предсказал биткоину рост до $250 тысяч в 2023 году

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Depositphotos

Цифровая валюта биткоин может вырасти в цене до $250 тыс. за монету в первой половине 2023 году. Такой прогноз сделал американский венчурный инвестор и основатель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер, слова которого приводят на сайте телеканала CNBC.

Дрейпер высказал соответствующую позицию вопреки сложной ситуации на рынке криптовалют. Еще в апреле флагманская цифровалюта торговалась $39,73 тыс., а к 18:10 5 декабря, согласно бирже Binance, торгуется на уровне $17,129. В ноябре 2021 года цена биткоина превышала $67,5 тысяч.

На прошлой неделе генеральный директор направления платежной инфраструктуры Европейского Центробанка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайл и советник Юрген Шааф в своем обзоре выразили мнение, согласно которому укрепление биткоина в позиции около $20 тыс. — это последний вздох цифровой валюты.

В середине ноября американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец социальной сети Twitter Илон Маск спрогнозировал долгую криптозиму для биткоина, в которую первая цифровая валюта в мире выстоит.

Во второй половине ноября президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что страна начнет покупать по одному биткоину ежедневно.

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