Экономист Кондратьев назвал три сценария ответа России на потолок цен на нефть

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что у России есть три варианта ответа на введение потолка цен на нефть из РФ в $60 за баррель. Во-первых, Россия может формализовать запрет на продажу топлива странам, поддержавшим такое решение. Во-вторых, могут быть ограничены поставки таким странам чувствительного сырья и материалов, например, ядерного топлива. Кроме того, Россия может ввести свой потолок цен на подобное сырье – на уровне выше рынка.

«РФ может формализовать запрет на продажу нефти компаниям из Евросоюза, США, Канады и Австралии, которые поддержали ценовой потолок. Эти же страны ввели запрет на закупку нефти из России. Их логика понятна – не дать бюджету России получать дополнительные нефтегазовые доходы», — рассказал Кондратьев.

Экономист отметил, что РФ предстоит решить, поставлять ли топливо в Японию и Болгарию. «Они формально поддержали потолок. Но поставки нефти в Японию из-под ценового потолка были выведены странами G7. Болгария поддержала ценовой потолок как страна ЕС, при этом она выведена из-под санкций ЕС», — объяснил он.

Также, по словам Кондратьева, Россия может ввести ассиметричные меры, которые затруднят странам ЕС, США, Канаде и Австралии работу на других энергетических рынках.

«Россия могла бы рассмотреть возможности ограничения поставок из РФ чувствительных сырья и материалов для этих стран. Например, страны ЕС сильно зависят от поставок из России ядерного топлива, отдельных видов металлов, которые нужны для работы промышленного сектора», — сказал Кондратьев.

Или, по мнению экономиста, Россия может ввести ценовой потолок на поставки такого рода сырья выше уровня рынка.

«Фактически страны ЕС установили ценовой потолок на нефть ниже рыночной цены, а РФ может установить потолок цен на то же ядерное топливо выше рыночной цены. У них дисконт, у нас – премия», — уточнил Кондратьев.

5 декабря вступает в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и начинает действовать потолок цен на нее в $60 за баррель. Россия прорабатывает механизмы запрета на введение потолка цен на нефть, который собираются применить западные страны, заявил ранее вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».