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«Би-би-си»: введение потолка цен на нефть из России привело к ее подорожанию

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Brendan McDermid/Reuters

Цены выросли после вступления в силу решения стран Евросоюза и G7 о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

По данным издания, нефть марки Brent торгуется на рынках стран Азии по цене более $86 за баррель, что приблизительно на 1% больше, чем до введения ограничений.

«Решение ОПЕК+ сохранить квоту на прежнем уровне… само по себе является косвенной поддержкой нефтяного рынка», — сказал представитель медиахолдинга, специализирующегося на публикации ценовых котировок на нефть, S&P Global Platts Кан Ву.

Накануне стало известно, что страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

В посольстве России в США объяснили, какие будут последствия при введении потолка цен на нефть.

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