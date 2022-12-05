РБК: Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию

Финская компания Nokia направила два обращения европейским регуляторам и два американским в целях получения экспортной лицензии для осуществления поставок в Россию. Об этом рассказал в интервью РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

По его словам, по одному из запросов дали положительный ответ, еще по трем ожидаются решения.

Помбухчан отметил, что Nokia является коммерческой компанией, которая посчитала для себя возможным «договориться и выполнить обязательства».

«Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», — добавил представитель «МегаФона».

В начале ноября РБК сообщал, что компания Nokia направила запрос в американский регулятор Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерство иностранных дел Финляндии в целях получения лицензии на поставки в РФ телекоммуникационного оборудования.