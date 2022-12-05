Дегтярев: судостроительные заводы Хабаровского края загружены на несколько лет вперед

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что судостроительные заводы региона загружены на несколько лет вперед, сообщает ТАСС.

«Амурский судостроительный завод загружен гособоронзаказом до 2028 года. <…> Хабаровский судостроительный завод будет загружен на четыре года», — заявил Дегтярев.

В первую очередь, речь идет о выполнении военного заказа — на Амурском заводе заложен новый корвет «Разумный» и продолжается строительство корвета «Быстрый».

А на Хабаровском судостроительном заводе идет работа по выполнению заказа на два буксира ледового класса для порта Эльга на севере региона.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе появится производство боевых квадрокоптеров и вездеходов.

Он добавил, что производство квадрокоптеров будет происходить «совместно с партнерами из-за рубежа». Дегтярев отметил, что инвестор планирует начать их массовое производство к весне 2023 года.