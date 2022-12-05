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Дегтярев: судостроительные заводы Хабаровского края загружены на несколько лет вперед

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Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»/РИА «Новости»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что судостроительные заводы региона загружены на несколько лет вперед, сообщает ТАСС.

«Амурский судостроительный завод загружен гособоронзаказом до 2028 года. <…> Хабаровский судостроительный завод будет загружен на четыре года», — заявил Дегтярев.

В первую очередь, речь идет о выполнении военного заказа — на Амурском заводе заложен новый корвет «Разумный» и продолжается строительство корвета «Быстрый».

А на Хабаровском судостроительном заводе идет работа по выполнению заказа на два буксира ледового класса для порта Эльга на севере региона.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе появится производство боевых квадрокоптеров и вездеходов.

Он добавил, что производство квадрокоптеров будет происходить «совместно с партнерами из-за рубежа». Дегтярев отметил, что инвестор планирует начать их массовое производство к весне 2023 года.

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