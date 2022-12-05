Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС вступило в силу

В понедельник, 5 декабря, эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Евросоюз официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия не будут перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

Эмбарго позволяет некоторым странам продолжать закупать российскую нефть. Так, Болгария сможет покупать энергоресурс у РФ до 2024 года, а Хорватия — до конца 2023 года. Также ряд европейский стран продолжат импортировать нефть из РФ по трубопроводам. Это касается тех стран, которые из-за своего географического положения не имеют альтернатив российским энергоресурсам.

Уточняется, что эмбарго на морские поставки нефтепродуктов вводится с 5 февраля.

Ранее директор украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн говорил, что страна может столкнуться с дефицитом топлива из-за введения «потолка цен» на российскую нефть.