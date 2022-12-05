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Эксперт назвал три ключевые ошибки при использовании банковских карт

Доцент РУДН Гусев предостерег от передачи пин-кода карты или информации о ней неизвестным

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Depositphotos

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев в разговоре с агентством «Прайм» рассказал о трех ключевых ошибках при использовании банковских карт.

Гусев отметил, что первая ошибка — это передача пин-кода неизвестным лицам. Также он предостерег и от раскрытия другой информации, касающейся карты. По его словам, эта рекомендация хорошо известна гражданам, однако в стрессовой ситуации злоумышленники могут выведать такие данные.

Вторая ошибка — покупки на непроверенных интернет-сайтах. Третья – передача карты в чужие руки для оплаты через терминал.

«Мошенники <…> делают фотографию CVV и номера карты, а потом получают средства или делают заказы в интернет-магазинах», — указал эксперт.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что при утечке личных данных необходимо заблокировать банковскую карту.

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