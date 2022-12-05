Во Всемирном банке подсчитали число бедных на Украине к концу года

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью газете Presse заявила, что к 2023 году на Украине будет 8 млн бедных.

«Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25 процентов населения», — считает Бьерде.

По ее мнению, восстановление Украины обойдется не менее чем в €500 млрд.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) заявили, что численность россиян с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом снизилась до 15,3 млн человек.

В публикации отмечается, что численность граждан РФ с доходами ниже границы бедности в третьем квартале текущего года составила 15,3 млн — около 10,5% жителей России.