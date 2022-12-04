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Аналитик оценил возможности флота танкеров России

Аналитик Потавин: Россия может перевезти в Азию своими танкерами 80% текущего объема нефти

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Reuters

Российский флот танкеров сможет перевозить в Азию порядка 80% текущих объемов морского экспорта нефти из России. Такую оценку озвучил в беседе с ТАСС ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.

«По нашей оценке, российского флота танкеров хватит, чтобы обеспечить экспорт нефти в Азию по морю примерно на 80% от текущих объемов», — полагает эксперт.

Аналитик также отметил, что две трети танкерной российской нефти в США, Великобританию и страны ЕС, сократившимся с мая на 2,2 млн баррелей в сутки, по подсчетам Международного энергетического агентства, были перенаправлены в Индию, Китай и Турцию.

Накануне газета Financial Times, ссылаясь на экспертов рынка, писала, что для перевозки нефти из России в Индию, Китай и Турцию на фоне санкций закуплены до 109 танкеров. При этом в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Самим же танкерам от 12 до 15 лет, а списать их планировали в ближайшие несколько лет, об этом заявил руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

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