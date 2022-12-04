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Экс-владелец «Фридом Финанс» рассказал, как прошла сделка по уходу с российского рынка

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Фридом Финанс

Продажа российского бизнеса Freedom Holding произошла по балансовой стоимости, что ниже ожиданий холдинга. Об этом РБК заявил глава компании Тимур Турлов.

«Сделка по продаже российского банка и инвестиционной компании «Фридом Финанс» прошла при оценке актива в размере собственного капитала бизнеса, то есть в размере средств на его счетах и стоимости принадлежащих ему активов», — отметил Турлов.

По его словам, часть бизнеса была куплена за $140 млн, при этом из-за санкций сама сделка прошла в финансовом секторе России. Только сама цена актива могла бы быть выше, так как была проделана большая работа в плане построения бизнеса, поэтому удовлетворения от полученной суммы не наблюдается. Однако радует сам факт продажи в целом.

Он добавил, что холдинг не исключает возможности возвращения на российский рынок, если международные отношения со страной будут восстановлены. Однако весь бизнес в России придется начинать с нуля.

В конце октября «Коммерсантъ» писал, что новым названием российского бизнеса инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp. — ИК «Фридом Финанс» — станет «Цифра брокер». Одноименный банк холдинга (банк «Фридом Финанс») будет работать под брендом «Цифра банк».

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