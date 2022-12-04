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Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии

Экономист Григорьева: нужно проверять размер перечислений в Пенсионный фонд

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Россиянам следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд (ПФР) через сайты налоговой инспекции или фондов. Такой совет дала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, работодатель не переводить добросовестно отчисление в ПФР.

Из-за этого по итогу человек может лишится части выплат.

Работодатель должен отчислять в ПФР и СС и ФОМС 22%, 2,9% и 5,1% от заработной платы соответственно, уточнила Григорьева.

Работник также имеет право на перечисления в размере 0,2-85% в виде страховки от несчастных случаев.

анее стало известно, что некоторые россияне в декабре получат пенсию за январь 2023 года.

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