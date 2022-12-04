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Депутат Чепа: России не нужен «теневой флот»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать «теневой флот», большинство стран и так хотят брать российскую нефть. Так он прокомментировал материал газеты Financial Times, где утверждалось, что Москва якобы собрала флот из ста танкеров для уменьшения влияние международных ограничений на российскую нефть.

Аналитики указали, что после вступления в силу санкций Москве понадобится большее количество танкеров, потому что увеличится длина каждого рейса: нефть, предназначенная для Европы будет отправлена новым покупателям в Азии. Трейдеры утверждают, что создание «теневого флота» снизит воздействие санкций, но при этом не устранит их.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в Евросоюзе (ЕС), в результате чего ее освободили от необходимости применения потолка цен на поставки сырья из России.

Сообщалось, что нынешний уровень предельной цены на российскую морскую нефть в $60 установили из расчета, что эта стоимость несколько ниже рыночной цены на российское сырье.

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