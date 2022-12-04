Министр финансов ФРГ Линднер предостерег от торговой войны с США

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в связи со спором вокруг многомиллиардного пакета мер по защите климата и социальной политике заявил о возможной торговой войне с Вашингтоном. Об этом сообщает BR24.

По его словам, Штаты являются ценным партнером Германии, но одновременно с этим США проводят чрезвычайно протекционистскую экономическую политику.

Министр считает, что в отличие от французской промышленности, немецкая экономика тесно связана с американским рынком.

«Поэтому Германия не может быть заинтересована в торговой войне, а должна полагаться на экономическую дипломатию», — заявил Линднер.

Он подчеркнул, что постоянно повышающиеся требования ЕС к экономике в связи с ценами на энергоносители столь же опасны, как и искажение конкуренции со стороны США.

Ранее по данным консалтинговой компании McKinsey стало известно, что постоянные изменения цен на газ и уменьшение поставок обойдутся экономике Германии в €100 млрд по итогам 2022 года.

Аналитики посчитали, что для немецких потребителей цены на газ вернутся к норме лишь в 2025 году.