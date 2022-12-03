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В Евросоюзе заявили, что ряд стран G20 готов соблюдать потолок цен на нефть из России

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Global Look Press

Некоторые страны альянса G20 подали «позитивные сигналы» по поводу возможности соблюдения потолка цен на российскую нефть. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский источник, написало агентство РИА Новости.

«Коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной. У нас есть позитивные сигналы от развивающихся экономик, в том числе из G20», — сообщил чиновник, отказавшись назвать конкретные страны из соображений конфиденциальности.

По его словам, государства G20 могут присоединиться к инициативе, поскольку у Евросоюза (ЕС) и партнеров из G7 есть финансовый, транспортный и брокерский рычаг воздействия. «Иными словами, другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам», — добавил источник.

Ранее 3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Затем в тот же день высокопоставленный европейский источник сообщил, что в первый раз потолок цен на российскую нефть в ЕС пересмотрят в середине января 2023 года.

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