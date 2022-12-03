В Евросоюзе заявили, что ряд стран G20 готов соблюдать потолок цен на нефть из России

Некоторые страны альянса G20 подали «позитивные сигналы» по поводу возможности соблюдения потолка цен на российскую нефть. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский источник, написало агентство РИА Новости.

«Коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной. У нас есть позитивные сигналы от развивающихся экономик, в том числе из G20», — сообщил чиновник, отказавшись назвать конкретные страны из соображений конфиденциальности.

По его словам, государства G20 могут присоединиться к инициативе, поскольку у Евросоюза (ЕС) и партнеров из G7 есть финансовый, транспортный и брокерский рычаг воздействия. «Иными словами, другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам», — добавил источник.

Ранее 3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Затем в тот же день высокопоставленный европейский источник сообщил, что в первый раз потолок цен на российскую нефть в ЕС пересмотрят в середине января 2023 года.