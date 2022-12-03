ЕК : Евросоюз запретит 90 дней страховать суда, перевозящие нефть РФ по цене выше $60

Евросоюз запретит своим операторам в течение 90 дней страховать, обслуживать или финансировать судна третьих стран, которые умышленно перевозили российскую нефть, приобретенную по цене выше разрешенной, сообщает ТАСС, ссылаясь на разъяснительные документы Еврокомиссии.

3 декабря страны «Большой семерки» (G7) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Потолок вводится одновременно с началом действия эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами, 5 декабря.

В документах поясняется, что если судно под флагом страны, не поддерживающей схему Группы семи и ЕС по введению потолка цен, намеренно перевозит российскую нефть или нефтепродукты по цене выше предельно допустимой ($60), операторам Евросоюза будет запрещено финансировать, страховать и обслуживать это судно в течение 90 дней с момента его разгрузки.

«Если судно под флагом [одной из стран ЕС] нарушит ценовой потолок, оно будет подвергнуто наказанию, которое предусмотрено национальным законодательством государств Евросоюза»», — отмечается в тексте.

Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что ответственность за выполнение решения по потолку цен на российскую нефть будут нести страны Евросоюза на национальном уровне.