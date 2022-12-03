Independent: британские правоохранители задержали российского бизнесмена

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании задержало российского бизнесмена, который подозревается в отмывании денег, сообщает Independent.

Отмечается, что в ходе обыска были изъяты несколько электронных устройств и «значительные суммы наличными». Задержанный бизнесмен и двое его знакомых были допрошены и отпущены под залог.

Ранее прокурор на судебном процессе по делу бизнесмена Андрея Якунина, обвиняемого в запрещенной фотосъемке на Шпицбергене, потребовал для него тюремного заключения сроком на 120 суток.

Якунина обвиняют в нарушении запрета россиянам запускать дроны в воздушном пространстве Норвегии. Якунин имеет британо-российское гражданство. По информации СМИ, сам Якунин заявил, что не знал об этом запрете, и отметил, что считает себя более связанным с Великобританией, чем с Россией.

Обвинение считает, что нельзя освобождать Якунина от наказания, потому что он не знал о запрете, и что норвежский суд должен решать, какое гражданство рассматривать. Защита же настаивает на том, что их подзащитного наказывают за то, что он русский, а цель закона о санкциях истолкована неверно.