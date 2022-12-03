В Кремле заявили, что Россия не примет потолок цен на нефть

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать потолок цен на нефть, передает ТАСС.

Он добавил, что после быстрого анализа будет принято решение об организации работы.

«Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы соответственно сообщим», — сказал представитель Кремля.

3 ноября страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В тексте говорится, что ограничение начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.

Помимо этого, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония и Австралия подтвердили свое намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов из РФ на внутренних рынках.