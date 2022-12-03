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FT: Россия закупила свыше 100 танкеров для перевозки нефти в обход санкций

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Jon Gambrell/AP

Свыше 100 танкеров было закуплено для перевозки российской нефти в Индию, Китай и Турцию в обход санкций. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на экспертов рынка.

Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров. При этом в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Самим же танкерам от 12 до 15 лет, а списать их планировали в ближайшие несколько лет, об этом заявил руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

По его словам, с данными покупателями брокеры не знакомы. Поэтому, скорее всего, эти танкеры могут быть предназначены для России. С похожей тенденцией столкнулись и в Гарвардском центре Дэвиса. Эксперт по российской нефти Крейг Кеннеди заявил, что все приобретенные суда через некоторое время уже находились в России.

Кеннеди добавил, что дефицит нефти может произойти к февралю 2023 года, так как в это время санкции распространятся на нефтепродукты из сырья российского производства. В этом случае России придется купить куда больше морских судов, чтобы сохранить прежние объемы поставок.

2 декабря агентство Bloomberg сообщило, что стоимость фрахта судов для доставки российской нефти в начале декабря резко выросла из-за отказа владельцев ряда танкеров осуществлять подобные поставки. Это обусловлено скорым вступлением в силу эмбарго Евросоюза (ЕС), которое начнет действовать с 5 декабря.

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