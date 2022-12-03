Власти указали ведомствам на невысокое кассовое исполнение бюджета

Правительство потребовало от ведомств принять соответствующие меры, чтобы своевременно исполнить федеральный бюджет до конца 2022 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Обратить внимание главных распорядителей средств федерального бюджета на низкое кассовое исполнение расходов федерального бюджета в 2022 году и на необходимость принятия мер по обеспечению своевременного исполнения федерального бюджета в ноябре - декабре 2022 года», — отметили в публикации.

Правительство также поручило ведомством подготовить нормативные акты для реализации бюджета на ближайшие три года. Также необходимо утвердить планы закупок на 2023 год и заключить соглашения с регионами, которые необходимы для межбюджетных трансферов.

29 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что до конца текущего года правительству необходимо потратить более 5,5 трлн рублей, что составляет почти 19% от суммарных объемов государственных расходов. Для реализации данной цели у властей осталось чуть более месяца.