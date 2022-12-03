Риелторы заявили о возможном дефиците жилья из-за отмены льготной ипотеки

Отмена льготной ипотеки на новостройки после 2022 года может привести к тому, что в России образуется дефицит жилья. Об этом «Известиям» заявил глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«В стране необходимо утверждать долгосрочные льготные программы сроком минимум на три года. Если этого не обеспечить, то часть застройщиков начнет снижать планы по выводу на рынок новых проектов, а это может в будущем привести к более резкому росту стоимости квадратного метра из-за ограниченности предложения», — отметил Хусаинов.

По его словам, льготная ипотека может быть расширена для определенных групп населения. Например, можно ввести ее для учителей и медицинских работников, семей с детьми, ученых, сделав для них более низкие ставки.

Он добавил, что сейчас правительство должно решить непростую задачу и найти золотую середину в вопросе субсидирования ипотеки. При этом без поддержки спрос на жилья в первом полугодии 2023 года может упасть на 15-20%. А для некоторых застройщиков такой показатель может стать роковым.

2 декабря заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что окончательное решение относительно дальнейшей судьбы программы льготной ипотеки на новостройки, действие которой должно завершиться 31 декабря 2022 года, пока не приняли, вопрос обсуждается в правительстве.