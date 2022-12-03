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Экономист перечислила платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

Экономист Финогенова сообщила, что жильцы вправе отказаться от ряда допуслуг УК

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала «Прайму», что жильцы имеют право отказаться от ряда услуг, предоставляемых управляющей компанией (УК).

Эксперт предупредила, что от оплаты воды, электро- и газоснабжения, отопления и вывоза мусора отказаться нельзя. Однако можно исключить из договора такие услуги как страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьерж.

Финогенова указала, что перечень услуг, которые УК должна обязательно оказывать определяется законодательством. Если же управляющая компания навязывает неактуальные для жильцов услуги, то можно подготовить заявление и отказаться от них.

В ноябре доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала об изменениях в правилах поверки счетчиков.

Ранее Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) предложило включить в нормативы тарифов ЖКХ услугу «умного» дома.

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