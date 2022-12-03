Трюдо заявил, что причинами инфляции в Канаде являются пандемия и действия РФ на Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что причинами инфляции в стране являются не действия его правительства, а последствия пандемии COVID-19 и действия России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину», — сказал он журналистам в ответ на то, что многие канадцы считают причинами высокой инфляции не внешние факторы, а именно действия правительства Трюдо.

Инфляция в Канаде осенью замедлилась с 7,0% до 6,9%, однако все же остается на рекордном за последние 40 лет уровне.

Ранее министр финансов Британии Джереми Хант в интервью газете The Sunday Times заявлял, что Россия спровоцировала рецессию в Великобритании. По его словам, Соединенное Королевство лишилось стабильности в основном из-за ситуации на Украине.

Во второй половине октября пресс-служба Евростата сообщила, что инфляция в европейском регионе в октябре установила новый рекорд и дошла до отметки в 10,7%

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии написало, что странам Евросоюза предстоит суровая зима. Дело в том, что по прогнозам аналитиков, европейская экономика минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии.