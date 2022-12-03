Госдеп: США ожидают, что ситуация в российской экономике будет «стабильной и мрачной»

Главный экономист госдепартамента США Эмили Бланшард заявила, что Соединенные Штаты ожидают, что ситуация в российской экономике будет «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной». Об этом сообщает РИА Новости.

«Прогнозы того, что произойдет в будущем (с экономикой РФ), остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — сказала она.

По ее мнению, по «самым оптимистичным прогнозам», экономика России к 2030 году будет на 20% меньше, чем если бы РФ не начала специальную военную операцию на Украине.

Бланшард также отметила, что рост экономики в ближайшей перспективе будет зависеть от изменений глобального спроса на нефть, а также от усилий российской стороны по снижению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что антироссийские санкции не нарушили макроэкономическую стабильность страны, а экономические показатели остаются устойчивыми.

До этого директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв говорил, что нынешний кризис в российской экономике продлится примерно полтора года. При этом отсчет кризису пошел со второго квартала 2022 года.

В настоящее время, по его словам, Россия переживает пиковый период кризиса. В дальнейшем негативные эффекты масштабных международных санкций будут сглаживаться.