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Курс доллара поднялся на Московской бирже выше 62 руб. впервые с 7 ноября

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Курс американского доллара в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 62 руб. впервые с 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:31 (мск), с начала торгового дня американская валюта повысилась на 0,87% и находилась на уровне 62,02 руб. В то же время евро рос на 0,9% — до 64,98 руб.

К 19:20 доллар стоил ровно 62 рубля, европейская валюта — 65 руб.

На этой неделе член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин сообщил, что колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета.

На прошлой неделе главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал, что в 2023 году тенденция укрепления американской валюты может сохраниться из-за глобальной рецессии, что с большой долей вероятности приведет к ослаблению курса рубля до 70 расчетных единиц за доллар.

Тогда же главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич выразил мнение, согласно которому американский доллар вырастет до 65 руб. до конца 2022 года из-за роста спроса на валюту, слабости рынка энергоносителей и ухудшения ожиданий инвесторов относительно экономической ситуации.

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