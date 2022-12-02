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Эксперт рассказал, что изменится после установления потолка цен на российскую нефть

Эксперт Маслов: потолок цен на российскую нефть ни на что не повлияет

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Depositphotos

4 декабря состоится очередное заседание заседание ОПЕК+. По мнению аналитика компании «Финам» Андрея Маслова, которое он выразил в беседе с РИАМО, решение стран-экспортеров по итогам встречи вряд ли кардинально повлияет на потолок цен, поскольку сама его идея заключается в том, чтобы российская нефть была вне рынка и торговалась по максимально возможной цене.

«Сейчас российская нефть Urals и так торгуется в диапазоне $50–60 за баррель, а учитывая «скидки», можно говорить о $30–40 за баррель. Поэтому сейчас ценовой потолок вряд ли что-то решит: вероятно, он уже заложен в текущую стоимость российской нефти», — отметил эксперт.

Ранее агентство Reuters писало, что страны «Большой семерки» (G7) «очень, очень близки» к соглашению об установлении потолка цены на российскую нефть в размере $60 за баррель.

В то же время вице-премьер России Александр Новак предупредил, что потолок цен неприемлем с точки зрения контрактов. По его словам, Россия не будет поставлять нефть странам, участвующим в таком ограничении, даже если экспорт будет выгоден. Вместе с тем он уверен, что введение максимальной цены на углеводороды, перевозимые танкерами, несет немалые риски.

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