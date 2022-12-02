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ЦИАН: в российских регионах на границе с Украиной подешевела аренда жилья

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В большинстве российских регионов, которые граничат с Украиной и новыми территориями, подешевела аренда жилья. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков сервиса по поиску объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН.

В Белгороде в ноябре ежемесячная плата за аренду однокомнатной квартиры снизилась на 10% относительно октября. В Ростове-на-Дону стоимость аренды упала на 8%.

При этом число предложений по съему жилой недвижимости увеличилось в Белгороде на 100% по сравнению с октябрем и на 50% Ростове-на-Дону. Единственным крупным городом, где предложение жилья для сдачи в аренду сократилось, стал Краснодар (- 6%).

На этой неделе издание РБК со ссылкой на данные сервиса объявлений ЦИАН сообщило, что в российских регионах, находящихся на границе с Украиной и новыми территориями, отмечается спад спроса на покупку квартир в новостройках.

В первой половине ноября генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что россияне, которые проживают в соседних с Украиной территориях, начали активно продавать свое жилье.

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